Russia: Narjshkin (Svr), sappiamo parte della verità sull'avvelenamento di Navalnyj

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Servizio d'intelligence estero russo (Svr) conosce una parte della verità sul presunto avvelenamento del dissidente Alekseij Navalnyj. Lo ha detto domenica il direttore dell'Svr, Sergej Narjshkin, intervenendo sul canale YouTube “Solovjov Live”. "Conosciamo parte della verità (...) riguardo al 'paziente di Berlino'", ha detto Narjshkin, facendo un chiaro riferimento alla degenza berlinese di Navalnyj dopo l’avvelenamento avvenuto nell’agosto del 2020. "Un anno prima di questo episodio, abbiamo ricevuto informazioni attendibili e verificate secondo cui in un Paese dell'Europa occidentale si era tenuto un incontro con la partecipazione di servizi speciali e alcune fondazioni, Ong e varie strutture governative, durante il quale si è discusso seriamente su come sostenere il movimento di protesta in Russia, che in quel momento era praticamente svanito", ha detto Narjshkin. I partecipanti alla riunione, tra l'altro, hanno discusso della necessità di un "sacrificio" da identificare fra uno dei leader del movimento di protesta, ha detto il direttore dell’Svr. "Non voglio dire nulla, ma si possono tracciare alcuni paralleli", ha aggiunto Narjshkin. (segue) (Rum)