Russia: Narjshkin (Svr), sappiamo parte della verità sull'avvelenamento di Navalnyj (2)

- Secondo il direttore dell’intelligence estera, inoltre, sono state notate molteplici incongruenze intorno al presunto avvelenamento del dissidente, aggiungendo che è difficile dire se Navalnyj sia stato effettivamente avvelenato dopo essere salito a bordo dell'aereo. "Ma se davvero sono stati trovati alcuni marcatori, allora l'ipotesi più realistica è che qualcosa di specifico, alcune sostanze siano state aggiunte al materiale biologico esaminato", ha detto Narjshkin. La mattina del 20 agosto 2020, Navalnyj ha manifestato i sintomi di un avvelenamento, sino a perdere conoscenza, a bordo di un aereo che stava volando da Tomsk a Mosca. In seguito a un atterraggio d’emergenza a Omsk, il dissidente è stato trasferito all’ospedale locale dove è stato a lungo in coma. Successivamente, in seguito alle richieste ufficiali del governo tedesco, Navalnyj è stato trasportato alla Clinica Charité di Berlino dove è rimasto per alcune settimane. Il 17 gennaio è tornato in Russia ed è stato immediatamente arrestato e condannato a scontare in una colonia penale una pena detentiva per un caso di appropriazione indebita. (Rum)