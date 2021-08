© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In riferimento al grave attacco cibernetico che ha bloccato il sito della Regione Lazio e la relativa campagna vaccinale, "ho chiesto al presidente del Copasir, senatore Adolfo Urso, di assumere immediate notizie presso le competenti agenzie e i servizi di informazione per la sicurezza della Repubblica". Lo dichiara in una nota Elio Vito, deputato di Forza Italia e componente del Copasir. (Com)