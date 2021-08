Green pass: Mascaretti (Fd'I), da 6 agosto sospendere Area B e C e pagamento parcheggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Considerato l'aumento della diffusione dei contagi a causa della nuova variante del Covd-19 occorre, che l'amministrazione comunale non si faccia trovare ancora una volta impreparata, ma organizzi in anticipo misure atte a prevenire la possibile diffusione dei contagi". Lo afferma in una nota Andrea Mascaretti, capogruppo del partito diFratelli d'Italia a Palazzo Marino sottolineando che "ora che il governo ha fissato nella data del 6 agosto l'entrata in vigore del green pass, il Sindaco e la Giunta non arrivino in ritardo come nel 2020, ma si organizzino per tempo al fine di ridurre i rischi per i passeggeri sui mezzi pubblici. Per questo ho formalizzato la richiesta al sindaco Sala e all'assessore Granelli affinché, a partire dal prossimo 6 agosto e fino al certificato raggiungimento dell'immunità di gregge, siano sospese Area C, Area B e il pagamento di sosta e parcheggi". "Tali misure infatti - prosegue Mascaretti - fungono da deterrenti all'utilizzo delle autovetture private, generando come conseguenza un aumento del numero di passeggeri sui mezzi pubblici e quindi un probabile aumento del rischio di diffusione del contagio". "La mia richiesta è dunque alla Giunta Sala è chiara: pensate prima alla salute dei milanesi e rinunciate a fare cassa con Area C , Area B e il pagamento dei parcheggi", conclude Mascaretti. (Com)