Paraguay: commissione diritti umani condanna attacco a Task force dell'esercito

- La Commissione interamericana sui diritti umani (Cidh) ha condannato l'attacco con esplosivo che in Paraguay ha colpito la Task force dell'esercito nel nord, uccidendo tre militari. "La Iachr esprime la sua solidarietà alle famiglie delle vittime", ha scritto la commissione su Twitter, che ha quindi applaudito alla creazione di un gruppo di lavoro della Procura per accertare le responsabilità dell'accaduto. Fra le piste seguite dagli inquirenti che indagano c'è quella della presunta partecipazione del cosiddetto Esercito del popolo paraguaiano (Ppe), gruppo armato che opera nel paese. La Cidh invita quindi lo Stato a "indagare, giudicare e punire l'atto con la dovuta diligenza", oltre a "rafforzare le misure adottate per prevenire la violenza nell'area". Secondo la procuratrice generale, Sandra Quinonez, gruppi come il Ppe e le sue cellule sono da considerarsi indiziati per l'attacco del 29 luglio. (Abu)