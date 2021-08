Germania: proteste a Berlino contro le restrizioni sanitarie per il Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Centinaia di persone si sono radunate nei pressi della Piazza Olimpica di Charlottenburg, a Berlino, dove sono avvenuti degli scontri fra la polizia e i manifestanti contro le misure restrittive imposte per contenere il coronavirus. Secondo la polizia, si legge sul “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, ci sono stati tentativi di sfondare i cordoni di sicurezza. Ci sono stati arresti isolati, secondo la polizia, che riferisce di almeno 2 mila persone presenti al raduno. Gli agenti hanno utilizzato dello spray al peperoncino per arrestare i manifestanti, quando altri hanno opposto resistenza per aiutarli. Successivamente il corteo si è sposta fra Theodor-Heuss-Platz e Wilmersdorfer Strasse. La polizia di Berlino aveva vietato diverse manifestazioni per questo fine settimana perché temeva violazioni delle prescrizioni sanitarie. (Geb)