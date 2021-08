Lazio: Urso (Copasir), grave attacco a centro vaccinale, predisposte valutazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sull'attacco cibernetico alla Regione Lazio, che ha colpito anche il sistema di prenotazione vaccinale, il presidente del Copasir, senatore Adolfo Urso, ha "chiesto informazioni al Dis sulla vicenda specifica affinché il Comitato possa fare le sue valutazioni". In una nota Urso spiega che l'attacco "evidenzia quanto sia importante proteggere le nostre infrastrutture dalle nuove minacce in rete e conferma l'urgenza di attivare la agenzia sulla sicurezza cibernetica per aumentare la resilienza del Paese", e assicura l'impegno del Comitato su un tema tanto importante per la sicurezza nazionale. "È questo ormai un tema costante della nostra attività tanto più alla luce del Covid-19 che ha accelerato il passaggio alla società e alla economia digitale. Ho chiesto informazioni al Dis sulla vicenda specifica affinché il Comitato possa fare le sue valutazioni", conclude Urso. (Rer)