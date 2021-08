Francia: Philippot (I Patrioti), chi manifesta lotta contro uno "spirito di separazione"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le manifestazioni svoltesi sabato in tutta la Francia mostrano come ci sia uno "spirito di separazione", visibile dietro il principio del pass sanitario. Lo ha detto Florian Philippot, presidente de I Patrioti e figura guida del movimento contro le restrizioni sanitarie, ai microfoni di “BfmTv”. Ex numero due di Marine Le Pen nell’ex Front National, Philippot si è candidato alle presidenziali con il suo movimento di estrema destra ma sta facendo parlare di sé nell'ultimo periodo soprattutto per la campagna contro le restrizioni imposte dal governo per contenere la quarta ondata di coronavirus. Per l’esponente politico le manifestazioni degli ultimi tre sabati sono una lotta contro la costituzione di una "società dell'apartheid". "La manifestazione a cui ho partecipato e che ho organizzato a Parigi è stata di una calma olimpica, magnifico umore, senso di mobilitazione e coraggio", ha affermato Philippot, che ha elogiato le "decine di migliaia di persone (circa 15 mila a Parigi, secondo il conteggio del ministero dell'Interno) che hanno manifestato e marciato. Persone di tutte le età e di ogni estrazione sociale, che erano lì per difendere i valori attaccati da questa terribile legge: il valore della libertà e di pari diritti contro una società impostata sulla separazione, l'apartheid e la discriminazione”. (segue) (Frp)