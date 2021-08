Francia: Philippot (I Patrioti), chi manifesta lotta contro uno "spirito di separazione" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una legge separerà le persone in base al loro stato di vaccinazione, al loro stato sierologico (...) Ma dove siamo?" ha chiesto provocatoriamente il candidato alle presidenziali ai suoi interlocutori. "Stiamo parlando di prendere un caffè in terrazza, stiamo parlando di studenti che, secondo il signor (Jean-Michel) Blanquer, ministro dell'Istruzione, verranno estromessi dai corsi di studio! Resteranno a casa, faranno i corsi a distanza, come se fosse davvero fattibile”, ha aggiunto Philippot. Citando la dichiarazione rilasciata ieri dal primo ministro belga Alexander de Croo al media di Bruxelles “Dh”, durante la quale ha affermato che nel Paese non sarà introdotto alcun pass sanitario, Philippot ha insistito: "Voglio spiegare che questa non è la norma, questa brutalità del potere, questo è uno spirito di separazione”. (Frp)