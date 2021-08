Covid: nel Lazio 716 nuovi positivi, casi in calo, a Roma sono 402

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi si registrano 716 nuovi casi positivi al Covid (-26) nel Lazio, i ricoverati sono 297 (+10), le terapie intensive sono 46 (+1). I casi a Roma città sono a quota 402. Lo comunica in una nota l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. A seguito dell'attacco cibernetico subito dalla Regione Lazio, e che ha riguardato la piattaforma per le prenotazioni vaccinali, sono in corso tutte le attività di verifica tecnica per ripristinare l'operatività dei sistemi in totale sicurezza. (Rer)