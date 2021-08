© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Lazio, nell'ambito della campagna vaccinale, oggi è stato superato il traguardo del 70 per cento della popolazione adulta, quindi con età maggiore di 18 anni, che ha completato il ciclo vaccinale. Per quanto riguarda la popolazione tra i 12 e i 18 anni, sono state vaccinate con doppia dose il 66 per cento delle persone.(Rer)