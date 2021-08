Covid: Lollobrigida (Fd’I), anticipare discussione in aula su certificato verde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo aver avanzato la richiesta in conferenza di capigruppo, Fratelli d'Italia torna a chiedere in aula di anticipare la discussione sulla conversione del certificato verde. Auspico che questa nostra proposta venga presentata anche dalle altre forze politiche, e non solo sui social, per evitare di avere, dal prossimo 6 agosto, un documento che metterà in ginocchio le imprese italiane". Lo ha detto intervenendo in Aula il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida. (Com)