Milano: De Corato, Sala sgomberi nomadi da Rubattino invece di pensare a grandi progetti

- “A Rubattino c'è il triangolo delle Bermuda dei nomadi che si accampano con le roulotte e si spostano tra il ponte sotto la tangenziale, via Caduti di Marcinelle e il parcheggio Decathlon dove si trovano attualmente. Che cosa vuole fare Sala? Vuole portare il prestigio dei laboratori della Scala nelle baraccopoli? Altro che strutture e progetti di 'respiro internazionale, pensi a sgomberare i caravan dei nomadi e a rendere vivibile un quartiere che oggi non lo è". Lo afferma in una nota il consigliere comunale di Fratelli d'Italia a Milano, assessore regionale alla sicurezza Riccardo De Corato commentando la il progetto per la rigenerazione del quartiere Rubattino annunciato oggi da una nota del comune di Milano in cui viene annunciato che saranno costruiti i laboratori del Teatro alla Scala. “Invece di continuare con le marchette elettorali, 'sparando' un progetto al giorno, il sindaco Sala dovrebbe occuparsi dei problemi reali del quartiere, cosa che non ha fatto in cinque anni di amministrazione”, conclude De Corato. (Com)