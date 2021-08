Tunisia: presidente Saied visita a sorpresa il centro di Tunisi per incontrare i cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un tour a sorpresa, il presidente tunisino Kais Saied è giunto oggi pomeriggio nell’iconica Avenue Habib Bourguiba, il viale che scorre nel centro della capitale Tunisi, per incontrare la popolazione tunisina che lo ha accolto con applausi e slogan di sostegno. Dalle immagini diffuse dai media tunisini, il presidente si è intrattenuto a parlare con alcuni cittadini per poi recarsi alla sede del ministero dell’Interno. La visita di Saied in avenue Habib Bourguiba giunge dopo che 30 personalità tunisine hanno presentato una lettera aperta all'opinione pubblica nazionale e internazionale, affermando il loro sostegno alla risposta del presidente tunisino alle richieste del popolo e rifiutando le posizioni di coloro che, al contrario, hanno definito un colpo di Stato le misure prese da Saied il 25 luglio scorso, in particolare il licenziamento del premier Hichem Mechichi e la sospensione delle attività del parlamento per 30 giorni. I firmatari hanno anche espresso il loro totale rifiuto di qualsiasi accordo con le persone attualmente sotto accusa per corruzione. Nella lettera, le 30 personalità tunisine hanno invitato i Paesi amici a sostenere le scelte del popolo che gli garantiscano dignità e libertà e non interferire negli affari interni della Tunisia. (segue) (Tut)