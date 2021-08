Tunisia: presidente Saied visita a sorpresa il centro di Tunisi per incontrare i cittadini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 25 luglio, Saied ha deciso, invocando lo stato di emergenza nazionale per la pandemia di coronavirus e il malgoverno, di destituire il primo ministro Mechichi, congelare il parlamento per 30 giorni e assumere il controllo dell’esecutivo. La decisione di Saied ha scatenato forti reazioni da parte della classe politica tunisina che ha denunciato le misure del presidente come un colpo di Stato, in particolare Ennahda, il movimento islamico moderato e primo blocco parlamentare all’Assemblea dei rappresentanti del popolo (Arp), il cui leader e presidente del parlamento Rachid Ghannouchi conduce da mesi uno scontro istituzionale con il capo dello Stato. (segue) (Tut)