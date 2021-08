Tunisia: presidente Saied visita a sorpresa il centro di Tunisi per incontrare i cittadini (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti Jake Sullivan ha esortato in una conversazione telefonica il presidente tunisino a delineare un rapido ritorno al "percorso democratico". In una telefonata di un'ora, Sullivan ha sottolineato a Saied la necessità di "formare rapidamente un nuovo governo, guidato da un primo ministro capace e in grado di stabilizzare l'economia tunisina e di affrontare la pandemia di Covid-19, oltre a garantire il tempestivo ritorno del parlamento alla sua normale attività”, si legge in una nota della Casa Bianca. Sullivan ha ribadito il sostegno degli Stati Uniti alla "democrazia tunisina basata sui diritti fondamentali, istituzioni forti e un impegno per lo stato di diritto". (segue) (Tut)