Tunisia: presidente Saied visita a sorpresa il centro di Tunisi per incontrare i cittadini (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le tensioni nel Paese colpito dalla pandemia di Covid-19 e da una paralizzante crisi economica, segnata da inflazione e alta disoccupazione, hanno scatenato critiche da parte di Europa e Stati Uniti che in questi giorni hanno lanciato appelli per stemperare le tensioni ed evitare misure in violazione della Costituzione. Tuttavia, diversi Paesi della regione, tra cui l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti, hanno espresso il loro sostegno alla leadership tunisina. Le critiche più dure sono giunte dopo che lo scorso 30 luglio le autorità tunisine hanno incarcerato il deputato indipendente del movimento tunisino Speranza e azione (Amal), Yassine al Ayari, e arrestato e poi rilasciato quattro membri di Ennahda accusati di aver tentato di incitare alla violenza fuori dal palazzo del parlamento. I quattro sono stati interrogati ma poi rilasciati per mancanza di prove. Ennahdha è stato uno dei principali attori nelle elezioni legislative tunisine sin dalla rivoluzione del paese del 2011, che ha ispirato le rivolte della primavera araba in tutta la regione. Sempre il 30 luglio sono stati arrestati anche altri quattro parlamentari e un giudice è stato posto agli arresti domiciliari. Saied ha inoltre lanciato pubblicamente un’accusa contro 460 imprenditori che avrebbero sottratto allo Stato, secondo il presidente, ben 13,5 miliardi di dinari (4,9 miliardi di dollari), ma ha promesso che "non si trasformerà in un dittatore" dopo gli arresti. "Conosco molto bene i testi costituzionali, li rispetto e li ho insegnati (all’università) e dopo tutto questo tempo non mi trasformerò in un dittatore come alcuni hanno detto", ha dichiarato Saied. (Tut)