Covid: nel Lazio 716 nuovi casi, oltre 70 per cento popolazione vaccinata

- Nel Lazio si registrano oggi 716 nuovi casi di positività al Covid. Sono 297 le persone ricoverate, dieci in più rispetto a ieri, e tra queste 46 pazienti sono in terapia intensiva. A Roma i casi sono a quota 402. Registrata la bassa pressione sulla rete ospedaliera la Regione Lazio resta quindi zona bianca. Sui vaccini è stato superato oggi il traguardo del 70 per cento della popolazione sopra i 18 anni con ciclo vaccinale completato. La popolazione di età compresa tra i 12 e i 18 anni, vaccinata in doppia dose, è pari al 66 per cento. I casi rilevati nelle ultime 24 ore riguardano persone già isolate a domicilio e con collegamento a un caso già noto. Sono così distribuiti: Asl Roma 1, 160 nuovi casi; Asl Roma 2, 173 nuovi casi; Asl Roma 3, 69 nuovi casi; Asl Roma 4, 40 nuovi casi; Asl Roma 5, 63 nuovi casi; Asl Roma 6, 87 nuovi casi. Nelle province si registrano 124 nuovi casi così distribuiti: Asl di Frosinone, 48 nuovi casi; Asl di Latina, 46 nuovi casi; Asl di Rieti, 15 nuovi casi; Asl di Viterbo, 15 nuovi casi. (Rer)