- “Nel giorno in cui il Lazio supera il 70 per cento di popolazione vaccinata con doppia dose, un attacco hacker colpisce il sistema informatico della Regione locomotiva d'Italia nella campagna vaccinale. Un attentato alla sicurezza di tutti, le istituzioni facciano piena luce e giustizia”. Lo afferma il segretario del Pd romano, Andrea Casu, in una nota. (Com)