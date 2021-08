Olimpiadi: Figliomeni (Fd'I), grazie a nostri atleti Jacobs e Tamberi, giornata storica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vogliamo ringraziare i nostri atleti Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi per aver fatto vivere al nostro Paese una domenica storica con due medaglie d'oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020". Lo dichiara in una nota Francesco Figliomeni consigliere capitolino di Fratelli d'Italia. "È l'epilogo più bello - aggiunge -, quello che sognavamo da sempre nella disciplina più antica dei giochi olimpici. È l'immagine di un Paese che non molla mai e la rinascita di un movimento straordinario che consta di atleti, tecnici, dirigenti e migliaia di appassionati. Tutta la nazione si stringe a questi due fantastici atleti, alla Federazione di atletica leggera e al Coni. Viva l'Italia, viva lo sport, viva le Olimpiadi". (Com)