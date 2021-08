Regno Unito: lettera del cancelliere Sunak a Johnson, allentare restrizioni ai viaggi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una fonte vicina a Sunak ha affermato che il cancelliere sta mettendo "un timer sulle restrizioni di viaggio", mentre un’altra, sentita sempre dal “Times”, ha confermato che l'esponente del governo vorrebbe vedere le regole allentate in quanto teme anche che le restrizioni stiano ostacolando le aziende della City, il centro finanziario di Londra. La riunione di giovedì deciderà quale livello di restrizioni dovranno affrontare i turisti, con milioni di persone desiderose di sapere se dovranno sottoporsi ai test per il Covid-19 o all'isolamento qualora dovessero decidere di recarsi in destinazioni turistiche popolari come Italia, Francia e Spagna. (Rel)