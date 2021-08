Italia-Slovenia: Pettarin, positiva collaborazione fra Federesuli e Unione italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'iniziativa messa in atto da Federesuli e Unione Italiana per la creazione di una rete culturale è molto positiva. Lo dichiara in una nota il deputato di Coraggio Italia Guido Germano Pettarin."È questo il vero spirito comunitario e quello di cui si parla quando si pensa all'integrazione europea e al futuro dell'Ue. È questo il clima che ci si deve aspettare dalla Capitale Europea della Cultura 2025, con Gorizia e Nova Gorica in prima linea per dimostrare che confine non significa più divisione ma opportunità e valore aggiunto. Il futuro dell'UE, in fin dei conti, non è nelle mani dei soli governi, ma nelle mani dei cittadini europei, come testimoniato da queste iniziative", ha detto Pettarin. (Res)