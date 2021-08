Roma: alcool a minorenni e discoteche abusive, sospese licenze a locali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Controlli interforze a Roma per monitorare e contrastare il fenomeno della cosiddetta movida. In un noto locale in zona Eur, in seguito ad un'intervento dei militari della Guardia di Finanza per soccorrere una ragazza minorenne colta da malore per abuso di alcolici, poi trasportata dal 118 al Sant'Eugenio, gli agenti del IX Distretto Esposizione insieme a quelli della Divisione polizia amministrativa e sociale della Questura di Roma, ieri hanno notificato il Provvedimento di Sospensione, ex art 100 T.U.L.P.S. emesso dal Questore per 3 giorni, per aver venduto bevande alcoliche a minore di anni 18, senza peraltro chiedere i documenti d'identità alla giovane. Altre sanzioni per violazione della normativa anti Covid in zona Casilina e in zona Testaccio. Nel primo caso gli agenti durante gli specifici controlli, per verificare il rispetto della normativa di settore, hanno riscontrato molte persone in pista, in una vera e propria serata da ballo. Per questo il titolare è stato sanzionato amministrativamente con una multa di 400 euro ed una sanzione accessoria della chiusura di 5 giorni. (segue) (Rer)