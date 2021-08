Milano: a Rubattino arrivano i laboratori della Scala e un parco di 70mila metri quadrati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ripensare la vocazione pubblica della grande funzione urbana Rubattino accogliendo le richieste pervenute dal territorio e rendendo l'area ancora più verde con l'ampliamento del Parco della Lambretta. Con questo obiettivo l'amministrazione ha approvato l'atto di modifica e integrazione delle Linee di Indirizzo sulla base di cui lo scorso giugno il Comune di Milano ha stipulato una convenzione quadro con Rubattino 87 S.r.L., proprietaria di parte dell'area per l'attuazione della gfu "Rubattino". Negli ultimi mesi, il Comune ha infatti interloquito con il Municipio 3 e le associazioni di quartiere rispetto alle funzioni pubbliche da insediare nell'area: in luogo della realizzazione di un deposito per i bus elettrici prevista inizialmente dall'amministrazione, verrà quindi realizzata una grande area destinata a verde e attrezzature pubbliche di circa 70mila metri quadri, caratterizzata dalla presenza di strutture di pregio architettonico e valore culturale (il Palazzo di Cristallo), in continuità con l'esistente Parco della Lambretta, che raddoppierà così di fatto la sua estensione. Questa modifica comporta un parziale riassetto dello sviluppo dell'area: i laboratori del Teatro alla Scala di Milano, per la cui progettazione verrà indetto un concorso internazionale, saranno realizzati in parte, come già previsto, a Nord di via Caduti di Marcinelle, in parte a Est dell'insediamento Innse, dove si sarebbe dovuto realizzare il deposito Atm (quest'ultimo verrà realizzato in un altro ambito della città in corso di individuazione da parte dell'amministrazione). (segue) (Com)