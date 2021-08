Milano: a Rubattino arrivano i laboratori della Scala e un parco di 70mila metri quadrati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il percorso di ascolto del territorio con il prezioso contributo del Municipio 3 è stato fondamentale per definire al meglio le funzioni urbane che daranno la spinta alla rigenerazione del Rubattino – dichiara l'assessore all'Urbanistica e Verde Pierfrancesco Maran -. Ora finalmente c'è un piano di valorizzazione, che, a partire dall'insediamento dei laboratori della Scala, darà nuova linfa vitale a una parte di città che da lungo tempo aspetta una svolta". Le funzioni produttivo/logistiche e terziario/direzionali per 51.763 metri quadrati di superficie lineare di spettanza di Rubattino 87, nel rispetto dell'indice volumetrico di 0,35 mq/mq fissato dal Ppt, vengono inoltre traslate all'interno dell'area attualmente identificata sul confine est del comparto della grande funzione urbana. L'Operatore resterà proprietario di un'area di circa 115mila metri quadrati e dovrà farsi carico delle attività di bonifica di tutte le aree, comprese quelle pubbliche. (Com)