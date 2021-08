Egitto-Algeria: ministro Esteri algerino in visita al Cairo, vogliamo risolvere crisi Diga Rinascita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Algeria è intenzionata a risolvere la crisi tra Egitto, Etiopia e Sudan sulla Grande diga della Rinascita etiope (Gerd) che è ormai è divenuto un dossier importante “per tutta la comunità internazionale”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri dell’Algeria, Ramtane Lamamra, nella conferenza stampa congiunta con l’omologo egiziano Sameh Shoukry, durante la sua visita in Egitto. “Riteniamo che la situazione relativa ai rapporti tra i Paesi del bacino del Nilo stia attraversando una fase delicata e vogliamo che il rapporto strategico tra la parte araba e africana non sia esposto a rischi”, ha dichiarato il ministro degli Esteri algerino. "Vogliamo essere parte della soluzione con tutti i grandi fascicoli che riguardano i nostri fratelli quando vi sono le condizioni appropriate. Siamo convinti che Etiopia, Egitto e Sudan possano raggiungere una soluzione soddisfacente che tenga conto dei diritti di ciascuno”, ha aggiunto Lamamra che nei giorni scorsi si è recato in visita in Etiopia e Sudan. “Ho visitato nei giorni scorsi Addis Abeba e Khartum e ho ottenuto la loro versione sul dossier”, ha affermato il responsabile della diplomazia algerina, sottolineando di aver ascoltato oggi la posizione del ministro degli Esteri Shoukry. (Cae)