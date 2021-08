Iran-Israele: Teheran respinge accuse israeliane su attacco petroliera Mercer Street

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Iran ha respinto oggi le accuse dello Stato di Israele sul ruolo di Teheran nell'attacco contro la petroliera Mercer Street avvenuto lo scorso 30 luglio al largo delle coste dell’Oman. “L'Iran nega di avere alcun ruolo nel recente attacco alla petroliera di proprietà giapponese Mercer Street nell'Oceano Indiano”, ha dichiarato oggi il portavoce del ministero degli Esteri israeliano, Saeed Khatibzadeh, respingendo le accuse di Israele. All'inizio della giornata, il primo ministro israeliano Naftali Bennett ha affermato che una serie di informazioni indicano il coinvolgimento iraniano nell’attacco. "Non ci sono motivi per far girare voci sul ruolo dell'Iran nell'attacco alla petroliera ", ha affermato Khatibzadeh in una conferenza stampa. Le dichiarazioni ufficiali di Teheran giungono dopo che ieri l’emittente iraniana “Al Alam” ha diffuso un servizio in cui afferma che l'attacco sarebbe una risposta al recente attacco israeliano all'aeroporto di Al Dabaa nella regione di Al-Qusayr in Siria avvenuto il 22 luglio. Sempre ieri il Comando centrale degli Stati Uniti (Centcom) ha confermato l’impiego di droni per condurre l’azione che ha provocato la morte di due membri dell’equipaggio, rispettivamente un cittadino romeno e uno britannico.(Res)