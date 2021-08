© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ringrazio il Corpo dei Vigili Urbani e tutte le Forze dell'Ordine per lo straordinario lavoro di pronto intervento e di costante presidio delle strade, a tutela dei cittadini romani in queste condizioni di caldo sahariano". Così in una nota e su Twitter il candidato a sindaco di Roma per il centrodestra Enrico Michetti. (Com)