Mps: Lega, necessaria chiarezza su cifre e trasparenza negoziato

- “Nel prossimo question time in commissione Finanze alla Camera, la Lega chiederà al governo chiarimenti sulla vicenda Mps”. Così il senatore della Lega Alberto Bagnai, responsabile economico del partito, e il deputato Giulio Centemero, capogruppo in Commissione finanze. “La nostra richiesta verte su un punto specifico della vicenda: la quantificazione dei costi diretti e indiretti derivanti per l’erario dalla proposta di negoziazione discussa sui media. A questa richiesta si affianca quella di audire in aula il ministro sul contesto generale della trattativa". "In particolare - sottolineano - desta perplessità il fatto che un negoziato di questa importanza e soggetto a scadenze temporali così ravvicinate venga affrontato senza voler considerare ipotesi alternative, inclusa la soluzione “stand alone”, dai costi immediati più contenuti e che potrebbe preludere alla creazione di un terzo polo bancario dedicato al credito alle Pm1 e al territorio. La mancanza di un 'piano B' da parte del Tesoro” concludono i parlamentari della Lega “schiaccia l’esito della trattativa su un 'piano A' i cui costi in termini finanziari e sistemici sono tutti da determinare.” (Com)