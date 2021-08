© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un giornale non è solo un prodotto editoriale e una voce nel dibattito democratico, ma è anche un'impresa che dà sostentamento a tante famiglie e che produce un indotto economico per il territorio. La Gazzetta del Mezzogiorno torni al più presto nelle edicole". Lo scrive su Twitter il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. (Com)