Israele-Iran: premier israeliano, risponderemo in modo adeguato ad attacco petroliera Mercer Street

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Israele sa “con certezza” che è stato l'Iran ad attaccare la petroliera Mercer Street al largo delle coste dell’Oman lo scorso 30 luglio e risponderà in modo adeguato. Lo ha dichiarato il premier israeliano, Naftali Bennett, secondo quanto riporta il quotidiano “Jerusalem Post”. Le osservazioni di Bennett giungono in risposta alle dichiarazioni di Teheran che tramite il ministero degli Esteri ha negato qualsiasi coinvolgimento nell'attacco alla petroliera di proprietà giapponese e gestita dalla Zodiac Maritime dell’imprenditore israeliano Eyal Ofer. "Affermo qui che l'Iran è l’autore dell’attacco alla nave. Abbiamo prove dell’intelligence a riguardo e ci aspettiamo che la comunità internazionale chiarisca al regime iraniano che ha commesso un grave errore”, ha dichiarato Bennett. "In ogni caso – ha aggiunto Bennett - sappiamo come inviare, a modo nostro, il messaggio all'Iran”. (segue) (Res)