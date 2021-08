© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le buone riforme sono frutto di una visione non di compromessi al ribasso tra forze politiche che hanno l'unico obiettivo di restare dove sono. Fratelli d'Italia si oppone alla riforma Cartabia che non rende né più giusti né più veloci i processi". Lo ha detto ai telegiornali il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida. (Com)