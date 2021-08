Lazio: Vincenzi, attacco informatico piattaforma gestione prenotazioni vaccini è fatto gravissimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'attacco hacker contro il sistema informatico LazioCrea, la piattaforma che gestisce le prenotazioni delle vaccinazioni nella Regione Lazio, è un fatto gravissimo che priva i cittadini di un servizio fondamentale". Lo si legge in una nota del presidente del Consiglio regionale del Lazio Marco Vincenzi. "Ricordiamolo sempre: i vaccini sono l'unica arma che abbiamo per combattere la pandemia. E a chi diffonde fake news rispondiamo con I dati che arrivano dalla scienza. Dobbiamo fare tutti la nostra parte. Come medico in questa domenica di agosto ho scelto di dare il mio contributo da vaccinatore volontario all'hub di Valmontone. Un aiuto sul campo a chi tutti i giorni combatte il covid. Non ci facciamo intimorire". (Com)