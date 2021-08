Lazio: Zingaretti, attacco informatico blocca servizio fondamentale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da stanotte è in corso un pesantissimo attacco hacker contro sistemi informatici LazioCrea che gestiscono prenotazioni vaccini. Un fatto gravissimo, blocca un servizio fondamentale. Ci scusiamo con i cittadini per gli inevitabili disservizi nell'offerta dei servizi. Abbiamo segnalato alle autorità l'attacco. E ringrazio tutti i dipendenti che da questa notte sono al lavoro per difendere la centrale e per tornare alla normalità". Lo scrive su Facebook il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. (Com)