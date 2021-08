Tav: Mulè (FI), solidarietà incondizionata agli agenti di Polizia feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Solidarietà incondizionata agli agenti di polizia feriti nell'ennesima aggressione subita in Val di Susa: la Tav Torino-Lione non può essere il pretesto per i soliti teppisti per commettere violenze contro un'opera infrastrutturale strategica per il Paese e dunque contro lo Stato". Lo dichiara in una nota il sottosegretario alla Difesa ed esponente di Forza Italia, Giorgio Mulè. "Questi pseudo facinorosi - aggiunge - siano quanto prima assicurati alla giustizia mentre la politica, soprattutto chi è maggioranza, li isoli schierandosi senza se e senza ma dalla parte delle istituzioni: è intollerabile vedere le forze dell'ordine e i militari aggrediti vigliaccamente da chi non ha rispetto delle leggi e della vita umana".(Com)