Roma 2021: Michetti, ciclabili di serie A e di serie B in città, serve piano mobilità

- "A Roma ci sono ciclabili di serie A e ciclabili di serie B. Le prime hanno costi esorbitanti, arrivando a costare fino a 293 euro al metro, le seconde costano meno di 26 euro al metro ma altro non sono che una passata di vernice sul marciapiede o sulla strada. Inutile, dire che le seconde sono spesso pericolose". Lo scrive in un post su Facebook il candidato a sindaco di Roma per il centrodestra, Enrico Micheti. "In totale i soldi spesi dal Comune di Roma sono stati oltre 4 milioni di euro - aggiunge -, con risultati molto discutibili, non solo per i costi ma soprattutto per l'impatto sulla viabilità. Spesso le ciclabili sono realizzate in luoghi inadatti, dove restringono la carreggiata, aumentano il traffico o eliminano molti posti auto. Le ciclabili vanno fatte dove ha senso farle, non per scelta ideologica. Roma - conclude Michetti - ha bisogno di un vero progetto di riassetto della mobilità che comprenda tutto, dalle due ruote al trasporto su rotaia, dalla mobilità sharing ai parcheggi. Ci vogliono costi chiari, standard di sicurezza rispettati e una strategia complessiva per la mobilità che inevitabilmente deve puntare in particolare sulle metropolitane". (Rer)