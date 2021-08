Roma 2021: Bonaccorsi (Pd), sciatteria Raggi anche su vendita ex depositi Atac

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dispiace prendere atto che, l'improvvisazione e la sciatteria che hanno contraddistinto tutto l'operato della giunta Raggi, si ripropongano anche per la vendita degli ex depositi dismessi dell'Atac. Nessun piano generale, nessun progetto di riconversione urbanistica, ma una svendita all'ultima ora da parte di una Giunta in uscita, ormai sull'uscio del Campidoglio". Lo dichiara in una nota la candidata del centrosinistra alla presidenza del I Municipio, Lorenza Bonaccorsi del Pd. "Dopo l'offerta di acquisto del deposito di piazza Ragusa da parte di Amazon - aggiunge Bonaccorsi - trapela la prossima vendita a prezzi non certo molto competitivi e convenienti, degli altri depositi di piazza Bainsizza e San Paolo. Nessun tipo di preclusione per gli investitori privati internazionali, ma come sempre con questa giunta manca un'idea di sviluppo della città che sia condivisa con i quartieri e gli abitanti. Auspico che per le scelte che si faranno sull'area di piazza Bainsizza l'interesse pubblico possa rappresentare un elemento centrale. A Roma e in particolare nel I Municipio - conclude - vogliamo realizzare un progetto serio generale di valorizzazione degli spazi dismessi. Basta con questa incertezza e con lo spreco del patrimonio pubblico". (Com)