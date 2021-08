Covid: Croce rossa, rinviato concerto Branduardi ad Amatrice

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A causa di un sospetto caso di contagio Covid-19 all'interno del service audio, è stato deciso, di comune accordo tra tutte le parti coinvolte nell'organizzazione, di rinviare a data da destinarsi il concerto di Angelo Branduardi, previsto per oggi ad Amatrice, per ovvi motivi precauzionali e di tutela della salute degli spettatori, degli artisti, dei tecnici e del personale della Croce rossa italiana. Lo comunica la Cri in una nota.(Com)