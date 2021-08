Trasporto aereo: AdR, a luglio progressiva ripresa in area Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aeroporti di Roma informa che nel mese di luglio è stata registrata una progressiva ripresa del traffico, con particolare riferimento al segmento domestico e Schengen, anche a seguito dell’ introduzione del digital green certificate, mentre si osserva ancora una persistente debolezza dei flussi extra Ue, anche in relazione alle misure restrittive tuttora in atto. Soprattutto in conseguenza di quest’ultimo elemento, nel complesso i volumi di traffico di Fiumicino rimangono ancora molto distanti dalla normalità: il mese di luglio ha infatti evidenziato flussi mediamente pari a circa il 30 per cento dei livelli pre Covid, crescenti verso la fine del mese con picchi di circa 53 mila passeggeri al giorno. Lo comunica AdR in una nota. (segue) (Com)