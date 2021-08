Trasporto aereo: AdR, a luglio progressiva ripresa in area Ue (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’assetto infrastrutturale corrente ha sinora previsto una coerente parzializzazione della capacità con l’operatività concentrata sul Terminal 3, che garantisce oltre il 60 per cento della capacità terminal di Fiumicino, e su aree di imbarco che garantiscono oltre il 75 per cento della capacità e circa il 90 per cento degli imbarchi a pontile, senza l’utilizzo degli autobus. Tuttavia, secondo piani già prestabiliti dalla società e in relazione al costante monitoraggio dei livelli di traffico operati e prevedibili, AdR ha già previsto la riapertura del Terminal 1 dello scalo di Fiumicino nella prima metà di agosto, in una logica di massimizzazione dei livelli di servizio all’utenza. (segue) (Com)