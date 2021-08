Trasporto aereo: AdR, a luglio progressiva ripresa in area Ue (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In ogni caso, Aeroporti di Roma precisa che la situazione sui flussi di traffico nello scalo è monitorata costantemente sia da AdR che dalle autorità competenti. Finora il rischio di assembramenti è stato valutato basso in ragione dell'elevata fluidità delle code, tenendo anche conto del tempo limite oltre il quale un contatto stretto possa essere considerato pericoloso, indicato dalle autorità sanitarie in almeno 15 minuti e senza mascherina, mentre, come noto, essa rimane tuttora obbligatoria all’interno dei terminal. Nel terminal di Fiumicino intanto proseguono e si rafforzano ulteriormente le misure e procedure di prevenzione e protezione adottate da AdR: dal personale dedicato all’interno del Terminal che sensibilizza continuamente i passeggeri a mantenere il corretto distanziamento, alle comunicazioni di servizio ripetute più volte al giorno, alla segnaletica a terra, ai molteplici cartelli informativi presenti in aeroporto e all’ottimizzazione dei sistemi di condizionamento per garantire un elevato tasso di ricambio dell’area. (segue) (Com)