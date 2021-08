Trasporto aereo: AdR, a luglio progressiva ripresa in area Ue (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dall'inizio dell'emergenza, Aeroporti di Roma ha avviato un piano di interventi considerevole, per l'ampiezza e la profondità delle misure adottate, che hanno reso lo scalo di Fiumicino il primo aeroporto al mondo a ottenere la certificazione “5 Stars” da parte di Skytrax, organizzazione internazionale di valutazione delle compagnie aeree e aeroporti in tutto il mondo, per le misure adottate in contrasto alla pandemia. (Com)