Mps: Lega chiede informativa urgente ministro Franco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Chiediamo un’informativa urgente del ministro Franco su quanto avvenuto nei giorni scorsi, ovvero l'apertura di una trattava esclusiva per la cessione del Monte dei Paschi di Siena tra il ministero delle Finanza ed il gruppo Unicredit”. Lo ha chiesto il deputato della Lega, Guglielmo Picchi, in apertura di seduta alla Camera dei deputati. Un’informativa urgente “prima della pausa estiva”, ha aggiunto chiedendo “di avere presto in aula il ministro per riferire”. (Rin)