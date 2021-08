Mps: M5s, ministro Franco deve coinvolgere il Parlamento, no a favoritismi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La trattativa in esclusiva tra Unicredit e il Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'acquisizione parziale del Monte dei Paschi di Siena desta inevitabilmente preoccupazione e finanche imbarazzo, complice la posizione dell'oggi presidente della banca di Piazza Gae Aulenti Pier Carlo Padoan, su cui aleggia lo spettro del conflitto di interessi visto il ruolo di ex ministro. Servono completa trasparenza e collegialità nelle scelte che via XX Settembre deciderà di assumere”. Così in una nota il capogruppo del Movimento 5 stelle in commissione Finanze, Vita Martinciglio, e il deputato Davide Zanichelli. “Viste le ricadute sul piano occupazionale e sociale che queste potrebbero avere - aggiungono - reputiamo necessario che il ministro Franco svolga un supplemento di riflessione coinvolgendo subito il Parlamento come previsto dal comma 243 che il Movimento ha inserito in legge di Bilancio e includendo le parti sociali”. “Per quanto ci riguarda, con il fine ultimo di rilanciare l'istituto di Rocca Salimbeni, auspichiamo il coinvolgimento nella partita di diversi player e non di un unico soggetto. Non bisogna sacrificare il marchio della banca più antica del mondo e si deve scongiurare il rischio che in un momento simile vi siano migliaia di esuberi. Come sempre il Movimento 5 Stelle è pronto a fare la sua parte all'insegna della trasparenza e del rispetto degli interessi degli italiani a partire da quello dei contribuenti”, concludono. (Com)