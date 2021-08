Lazio: attacco informatico a centro vaccinale, è caccia all'hacker

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non appena il sistema viene ripristinato, il virus torna ad attivarsi e ricomincia a criptare tutti i dati. Da questa notte, gli agenti della polizia postale e del centro nazionale anticrimine informatico per la protezione delle infrastrutture critiche (Cnaipic) stanno indagando sull'episodio di attacco informatico al centro di prenotazione vaccinale della Regione Lazio. Il servizio è sospeso e secondo quanto apprende "Agenzia Nova", gli agenti stanno supportando i tecnici della piattaforma nel tentativo di ripristinare il servizio. Si sa da dove il virus è entrato, sfruttando una fragilità del sistema, ma ancora non si conosce dove si è andato ad annidare. Ogni volta che la piattaforma viene riattivata, il virus si riattiva a sua volta ricominciando a fare danni. Si tratterebbe dello stesso genere di virus che sta causando danni a diverse aziende italiane. Solitamente infetta i sistemi e cripta i dati in modo tale che gli autori del suo utilizzo possano chiedere una sorta di riscatto per permetterne la rimozione. Nel caso della Regione Lazio, il problema non sono i dati, dal momento che sono tutti assicurati a backup, ma è il funzionamento della piattaforma. Si indaga anche per risalire a chi possa averlo lanciato, ma non ci sono, al momento, indicazioni che possano ricondurre a un attacco no vax. (Rer)