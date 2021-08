Covid: Zingaretti, 70 per cento vaccinati nel Lazio nonostante attacco hacker

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi nonostante l'attacco hacker abbiamo raggiunto il 70 per cento della popolazione adulta nel Lazio vaccinata". Lo scrive in un post su Facebook il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. "Un immenso grazie a una straordinaria comunità della nostra regione che ha lavorato unita per questo obiettivo - aggiunge -. Grazie ai cittadini del Lazio per la collaborazione che hanno dimostrato dall'inizio della pandemia. Con orgoglio e determinazione non fermiamoci". (Rer)