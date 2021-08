Albania: rimpatriati 14 bambini e cinque donne dal campo siriano di Al Hawl

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Albania ha rimpatriato oggi 19 persone, 14 bambini e cinque donne, dal campo siriano di Al Hawl. Si tratta del maggior numero di rimpatri dallo scoppio della guerra civile siriana nel 2011, che ha spinto un numero incerto di albanesi ad unirsi a diversi gruppi che combattono contro le truppe governative di Bashar al Assad, compreso lo Stato Islamico. Sebbene non ci siano dati ufficiali sulle decine di uomini albanesi uccisi, che ancora combattono o vivono nella regione, le mogli e i figli di molti di loro vivono da anni nel campo di Al Hawl. Oggi, riferisce l'emittente "Exit News", i 19 rimpatriati sono arrivati a Tirana con un volo da Beirut, capitale del Libano, predisposto dal governo albanese. Il primo ministro, Edi Rama, li ha accolti all'aeroporto e ha annunciato che ci si aspetta che altri albanesi vengano rimpatriati presto dallo stesso campo. Ci sono altri trenta cittadini 30 albanesi nel campo, ma non tutti sono d'accordo a rientrare, secondo Gledis Nano, che ha guidato l’operazione e dirite la direzione antiterrorismo della polizia. È in corso la collaborazione con i servizi di intelligence di alcuni Paesi, in particolare con il governo libanese, per ulteriori rimpatri.(Alt)