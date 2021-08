Roma2021, Bordoni (Lega), Gualtieri basta propaganda becera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gualtieri è consapevole del fatto che ha 'affrontato i problemi' così bene da essere mandato a casa da Draghi? Uno che ha speso 400 milioni per banchi a rotelle ci pensi bene prima di rivendicare competenze, capacità, vittorie. Mentre lui giocava coi soldi degli italiani, Michetti gestiva operazioni complesse che anche sindaci del suo partito non erano in grado di affrontare. Basta propaganda becera". E' quanto dichiara in una nota il consigliere capitolino della Lega Davide Bordoni. (Com)