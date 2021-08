Giustizia: Cassinelli (FI), grazie a noi scongiurato il "fine indagini mai"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'abominevole riforma Bonafede finisce al tappeto grazie all'impegno di Forza Italia per una giustizia più giusta. Il testo del ministro Cartabia infatti non prevede l'assurda eliminazione della prescrizione che condannava al 'fine processo mai’”. Lo dichiara in una nota il deputato di Forza Italia, Roberto Cassinelli, componente della commissione Giustizia. “Forza Italia - aggiunge - sognava un riforma ancora più coraggiosa, ma nonostante la presenza di Pd e M5s nell'esecutivo siamo riusciti a portare a casa, grazie al lavoro in commissione Giustizia del nostro gruppo guidato dal collega Zanettin, risultati importanti tra cui criteri più stringenti per la riapertura delle indagini”. “Prossimo obiettivo, la modifica dell'abuso d'ufficio e maggiore tutela per sindaci e amministratori locali, troppo spesso indagati o condannati per fatti estranei a responsabilità personali”, conclude. (Com)