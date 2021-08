Droga: polizia arresta a Milano 49enne con un panetto di hashish da 100 grammi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri alle 15:30 in Via Cusago la polizia ha fermato un'auto con tre persone a bordo per un controllo. L'autista, un Italiano del 72 con precedenti, al momento di scendere ha buttato a terra qualcosa che, una volta raccolto dagli agenti, è risultato essere un panetto di circa 100 grammi di hashish. I due stranieri seduti dietro si sono dati alla fuga a piedi: inseguiti dagli agenti sono però riusciti a fare perdere le proprie tracce. I due sono stati indagati in stato di irreperibilità mentre l'autista è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. (Rem)